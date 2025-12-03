Une pédagogie du conflit KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie Marseille 3e Arrondissement
Mercredi 3 décembre 2025 à partir de 19h.
Une pédagogie du conflit
Mercredi 3 décembre 2025 à partir de 19h.
Jeudi 4 décembre 2025 à partir de 20h. KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Une création de Naïf Production, en partenariat avec le Théâtre Joliette.
Naif Production remet en jeu le très physique duo Polémique, dans lequel deux individus tentent maladroitement -et non sans humour- de s’approcher l’un de l’autre. Une Pédagogie du conflit leur invente un cadre de mise en perspective où les artifices du spectacle, lumière et son, agissent à vue.
Dans le nouvel espace de jeu, comme placés en observation, les individus prennent le statut de corps ; les relations entre ces corps apparaissent comme fonctionnelles, ce qui amène, derrière la fonction, à se poser la question de ce que chacun accepte ou refuse. Cette mise à nu du théâtre en tant que système à fabriquer des histoires acceptables s’apparente à une situation de conférence, qui, lorsqu’un tableau d’affichage impose leur temps aux scènes ou ordonne ses didascalies, vrille à l’absurde.
Le dispositif intègre le public telle une communauté de témoins, s’éloignant du format traditionnel d’un objet théâtral pour mieux l’interroger.
Distribution
Mise en scène Naïf Production à l’initiative de Mathieu Desseigne et Lucien Reynès
Interprètes Mathieu Desseigne et Lucien Reynès
Collaboration artistique avec deux auteurs Métie Navajo et Guillaume Cayet
Création musicale Christophe Ruetsch .
KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
