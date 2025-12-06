Une peinture en liberté cinquante années de peinture de Patrick Baillet Librairie Amory Reims

Une peinture en liberté cinquante années de peinture de Patrick Baillet

Début : 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

L’œuvre de Patrick Baillet est puissante par l’énergie du jeté sur le support comme un acte organique à peine maitrisé, une force tellurique irréversible qui envahit l’espace et que viennent rythmer les accidents de l’outil, de la peinture ou bien du chemin buissonnier que prend celle-ci avant de s’immobiliser. Il semble que le geste de l’artiste emprunte la voie ancestrale de la nature dans son lent processus de germination et la vigueur de l’éclosion… . Extrait du texte d’Éric Louviot Réalisateur.

Patrick Baillet, artiste-plasticien, fête cette année ses cinquante années de créations.

Vous allez découvrir une monographie de 208 pages, au format 24x30cm, dos carré cousu, imprimée en quadrichromie sur un papier d’une grande élégance. Ce très bel ouvrage a été édité à 700 exemplaires. .

Librairie Amory 24 Avenue Jean Jaurès Reims 51100 Marne Grand Est valcreart.reims@gmail.com

