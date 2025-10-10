Une personnage sans histoire Théâtre marionnette Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon

Début : 2025-10-10 19:00:00

fin : 2025-10-10 19:50:00

2025-10-10

L’histoire d’une marionnette créée un jour pour le plaisir, sans but précis… Mais la voici bientôt confrontée à un problème de taille son créateur est en panne d’inspiration pour elle. Quel est alors le sens de sa vie ?

Un passionnant conte philosophique et marionnettique sur l’alchimie créatrice d’un spectacle et de ses coulisses. Être ou ne pas être une marionnette, là est la question ! Un spectacle né de l’attachement de l’auteur pour les marionnettes qu’il construit avec amour depuis de longues années.

Informations pratiques

Public familial. A partir de 8 ans.

Durée 50 minutes.

Réservation en ligne. .

Rue Vincent Jézéquel L’Astrolabe Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 2 98 28 61 31

