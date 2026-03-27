Une pet(ch)ite histoire des accents marseillais Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement
Une pet(ch)ite histoire des accents marseillais Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement mardi 7 avril 2026.
Une pet(ch)ite histoire des accents marseillais
Mardi 7 avril 2026 de 18h à 20h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 18:00:00
fin : 2026-04-07 20:00:00
Date(s) :
2026-04-07
Conférence mardi 7 avril au Musée d’Histoire de Marseille (MHM).
Par Médéric Gasquet Cyrus, linguiste, Maître de conférences à Aix Marseille Université
Plus d’informations http://www.festivaldesaccents.org/
• Tout public
• Durée 2h
• Entrée libre et gratuite à l’auditorium du musée, dans la limite des places disponibles .
Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Conference Tuesday April 7 at the Musée d’Histoire de Marseille (MHM).
L’événement Une pet(ch)ite histoire des accents marseillais Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-27 par Ville de Marseille
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