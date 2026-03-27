Une pet(ch)ite histoire des accents marseillais Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Une pet(ch)ite histoire des accents marseillais

Mardi 7 avril 2026 de 18h à 20h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 18:00:00

fin : 2026-04-07 20:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Conférence mardi 7 avril au Musée d’Histoire de Marseille (MHM).

Par Médéric Gasquet Cyrus, linguiste, Maître de conférences à Aix Marseille Université

Plus d’informations http://www.festivaldesaccents.org/



• Tout public

• Durée 2h

• Entrée libre et gratuite à l’auditorium du musée, dans la limite des places disponibles .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conference Tuesday April 7 at the Musée d’Histoire de Marseille (MHM).

L’événement Une pet(ch)ite histoire des accents marseillais Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-27 par Ville de Marseille