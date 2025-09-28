Une petite flûte enchantée Cabaret l’Etoile Bleue Marseille 5e Arrondissement

Une petite flûte enchantée Cabaret l'Etoile Bleue Marseille 5e Arrondissement dimanche 28 septembre 2025.

Une petite flûte enchantée

Dimanche 28 septembre 2025 de 17h à 21h. Cabaret l’Etoile Bleue 107 Bd Jeanne d’Arc Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-09-28 17:00:00

fin : 2025-09-28 21:00:00

2025-09-28

Conte musical à partir de 5 ans.Enfants

La pièce commence dans une chambre d’enfants. Un marchand de sable débarque sur les lieux accompagné de ses deux mages et son immense orgue de barbarie pour une intervention d’urgence. En effet, le marchand de sable a un ennemi juré la tristesse. Elle brise le cœur des enfants et entrave leur endormissement. Grâce à son orgue magique, le marchand de sable vient au secours des enfants insomniaques, en apportant joie et gaité. Comme le Père Noël, les trois mages ne peuvent se rendre visibles aux yeux des enfants. Ils profitent de leur absence pour intervenir. Il faut faire vite et pour cela, connaitre la raison qui brise le cœur des enfants dans cette maison. On apprendra que les disputes répétées des parents en sont la cause principale. Le marchand de sable et ses amis doivent alors…









Avec Lucile Pessey soprano

Mikhaël Piccone baryton

Jonathan Mathis organiste de Barbarie .

Cabaret l’Etoile Bleue 107 Bd Jeanne d’Arc Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Musical tale for ages 5 and up.

German :

Musikalisches Märchen ab 5 Jahren.

Italiano :

Storia musicale per bambini dai 5 anni in su.

Espanol :

Cuento musical para mayores de 5 años.

