Une petite histoire de la scène musicale saumuroise, partie 1 1960-1985 Saumur samedi 4 octobre 2025.

Rue Célestin Port Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-10-04 15:00:00

fin : 2025-10-04 16:30:00

2025-10-04

Rencontre avec l’auteur-illustrateur saumurois Nicolas Jolivot pour son travail sur la scène musicale saumuroise des années 60 au milieu des années 80.

Au programme des orchestres de salles de bals, la naissance du rock saumurois à Saint-Hilaire-Saint-Florent, les premiers orchestres pour jeunes, tous les lieux, le premier grand festival du rock, les guitaristes à textes et les poètes à guitare, un OVNI se pose au centre la MJC, les premières Fêtes de la Musique , les débuts du punk rock, et bien d’autres événements !

Avec la projection de cent photographies inédites, des bandes-sons originales et les accompagnements live du guitariste Bruno Druart.

Samedi 4 octobre 2025 de 15h à 16h30.

+33 2 41 51 06 12

English :

Meet Saumur author-illustrator Nicolas Jolivot for his work on the Saumur music scene from the 60s to the mid-80s.

German :

Treffen mit dem Autor und Illustrator Nicolas Jolivot aus Saumur wegen seiner Arbeit über die Musikszene in Saumur von den 1960er bis Mitte der 1980er Jahre.

Italiano :

Incontro con l’autore e illustratore di Saumur Nicolas Jolivot per il suo lavoro sulla scena musicale di Saumur dagli anni Sessanta alla metà degli anni Ottanta.

Espanol :

Conozca al autor e ilustrador de Saumur Nicolas Jolivot por su trabajo sobre la escena musical de Saumur desde los años 60 hasta mediados de los 80.

