Une petite histoire de l’humanité à travers celle de la patate Longueau

Une petite histoire de l’humanité à travers celle de la patate Longueau vendredi 3 octobre 2025.

Une petite histoire de l’humanité à travers celle de la patate

49 Rue Anatole France Longueau Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 19:30:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Partagez un moment festif avec Amiens Show Patate dans le cadre du Mois de l’Alimentation et découvrez un spectacle drôle et vitaminé qui met la patate à l’honneur !

Un spectacle ludique et accessible dès 8 ans, qui montre à quel point l’histoire de ce tubercule est liée à la nôtre.

Partagez un moment festif avec Amiens Show Patate dans le cadre du Mois de l’Alimentation et découvrez un spectacle drôle et vitaminé qui met la patate à l’honneur !

Un spectacle ludique et accessible dès 8 ans, qui montre à quel point l’histoire de ce tubercule est liée à la nôtre. .

49 Rue Anatole France Longueau 80330 Somme Hauts-de-France +33 3 22 50 34 34

English :

Share a festive moment with Amiens Show Patate as part of Food Month, and discover a funny, vitamin-packed show that puts the potato in the spotlight!

A fun, accessible show for ages 8 and up, showing just how closely the history of this tuber is linked to our own.

German :

Teilen Sie einen festlichen Moment mit Amiens Show Patate im Rahmen des Monats der Ernährung und entdecken Sie eine lustige und vitaminreiche Show, die die Kartoffel in den Mittelpunkt stellt!

Eine unterhaltsame und ab 8 Jahren zugängliche Show, die zeigt, wie eng die Geschichte dieser Knolle mit unserer eigenen verknüpft ist.

Italiano :

Condividete un momento di festa con Amiens Show Patate nell’ambito del Mese dell’Alimentazione e scoprite uno spettacolo divertente e ricco di vitamine che mette la patata sotto i riflettori!

Lo spettacolo è divertente e accessibile ai bambini dagli 8 anni in su e mostra quanto la storia di questo tubero sia legata alla nostra.

Espanol :

Comparta un momento festivo con Amiens Show Patate en el marco del Mes de la Alimentación, y descubra un espectáculo divertido y lleno de vitaminas que pone a la patata en el punto de mira

El espectáculo, divertido y accesible para niños a partir de 8 años, muestra hasta qué punto la historia de este tubérculo está ligada a la nuestra.

L’événement Une petite histoire de l’humanité à travers celle de la patate Longueau a été mis à jour le 2025-09-11 par OT D’AMIENS