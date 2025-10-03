Une petite histoire de l’humanité à travers celle de la patate Longueau

Une petite histoire de l’humanité à travers celle de la patate Longueau vendredi 3 octobre 2025.

Une petite histoire de l’humanité à travers celle de la patate

49 Rue Anatole France Longueau Somme

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 19:30:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

La Compagnie Sens Ascensionnels nous raconte la pomme de terre depuis ses origines, au Pérou, jusqu’à nos assiettes, en Picardie.

Un spectacle ludique et accessible dès 6 ans, qui montre à quel point l’histoire de ce tubercule est liée à la nôtre. 0 .

49 Rue Anatole France Longueau 80330 Somme Hauts-de-France +33 3 22 50 34 34 letraitdunion@amiens-metropole.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Une petite histoire de l’humanité à travers celle de la patate Longueau a été mis à jour le 2025-08-29 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS