Une petite histoire de l’humanité à travers celle de la patate Longueau

Une petite histoire de l’humanité à travers celle de la patate
49 Rue Anatole France Longueau
2025-10-03 19:30:00
2025-10-03
La Compagnie Sens Ascensionnels nous raconte la pomme de terre depuis ses origines, au Pérou, jusqu’à nos assiettes, en Picardie.
Un spectacle ludique et accessible dès 6 ans, qui montre à quel point l’histoire de ce tubercule est liée à la nôtre. 0 .
+33 3 22 50 34 34 letraitdunion@amiens-metropole.com
