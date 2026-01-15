Une petite pause au nid Le nid qui danse Baignes
Une petite pause au nid
Le nid qui danse 1 ROUTE DE VELLE Baignes Haute-Saône
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-02-08 17:00:00
fin : 2026-02-08 19:30:00
2026-02-08
Découvrez ou re-découvrez le nid au cœur de l’hiver et savourez en toute simplicité une petite pause tout en douceur.
Relaxation au son de bols (tibétains, cristal), koshis, et autres instruments.
Partage autour d’oracles.
Et une petite surprise gourmande.
Sur inscription .
Le nid qui danse 1 ROUTE DE VELLE Baignes 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 81 45 90 contact@lenidquidanse.fr
