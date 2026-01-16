Une petite pause au nid Le nid qui danse Baignes

Une petite pause au nid

Le nid qui danse 1 ROUTE DE VELLE Baignes Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-07 22:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Découvrez ou re-découvrez le nid au cœur de l’hiver et savourez en toute simplicité une petite pause tout en douceur

Relaxation au son de bols (tibétains, cristal), koshis, et autres instruments

Partage autour d’oracles

Et une petite surprise gourmande

Sur inscription .

Le nid qui danse 1 ROUTE DE VELLE Baignes 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 81 45 90 contact@lenidquidanse.fr

