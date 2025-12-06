Une photo pour Noël Quai Barthélémy Kerros Landerneau
Une photo pour Noël Quai Barthélémy Kerros Landerneau samedi 6 décembre 2025.
Une photo pour Noël
Quai Barthélémy Kerros Esplanade du Family Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-20 17:00:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-17 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-24
Venez vous faire tirer le portrait par un photographe pour créer un souvenir unique en famille ou entre amis ! .
Quai Barthélémy Kerros Esplanade du Family Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 25 04 18
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Une photo pour Noël Landerneau a été mis à jour le 2025-11-21 par OT LANDERNEAU DAOULAS