Une photo pour Noël Quai Barthélémy Kerros Landerneau

Une photo pour Noël Quai Barthélémy Kerros Landerneau samedi 6 décembre 2025.

Une photo pour Noël

Quai Barthélémy Kerros Esplanade du Family Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-20 17:00:00

Date(s) :
2025-12-06 2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-17 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-24

Venez vous faire tirer le portrait par un photographe pour créer un souvenir unique en famille ou entre amis !   .

Quai Barthélémy Kerros Esplanade du Family Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 25 04 18 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Une photo pour Noël Landerneau a été mis à jour le 2025-11-21 par OT LANDERNEAU DAOULAS