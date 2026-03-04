Une pièce sous influence, Amphithéâtre Thomas Narcejac, Pornic

Une pièce sous influence Mardi 24 mars, 20h30 Amphithéâtre Thomas Narcejac Loire-Atlantique

Le carnaval fini, les confettis s’étalent et Anna, déguisée en mariée zombie, vacille. C’est l’histoire d’un couple endeuillé, d’une femme en déséquilibre sur la fine ligne entre raison et folie. Aussi loufoque que bouleversante, cette comédie dramatique à suspense est un succès.

Demain, Anna et Mathias signent la vente de la maison, trois ans après l’accident qui a causé la mort de leur fille. Ce soir, Anna a invité le couple qui s’est porté acquéreur, bien qu’elle et son mari les détestent. Ce soir, Anna boit et dit tout, sans filtre. Dans un extraordinaire capharnaüm, épié par des oiseaux empaillés, marqué par les percussions d’une increvable batterie, le quatuor se débat avec la bienséance et la douleur. La Cohue traite le sujet

délicat du deuil et des vulnérabilités mentales, prodiguant la dinguerie comme remède à la mélancolie.

Amphithéâtre Thomas Narcejac 17 Rue Rostislaw Loukianoff, Pornic Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire

