DJADJA & DINAZ – ZENITH EUROPE STRASBOURG Eckbolsheim

DJADJA & DINAZ – ZENITH EUROPE STRASBOURG Eckbolsheim jeudi 27 novembre 2025.

DJADJA & DINAZ Début : 2026-10-18 à 18:00. Tarif : – euros.

Djadja & Dinaz forment un duo emblématique du rap français, originaire de Meaux (Seine-et-Marne). Amis d’enfance, Djadja et Dinaz se lancent ensemble dans la musique en 2014. Leur premier clip, Laissez-nous faire notre biff, provoque la polémique et les propulse sur le devant de la scène.En 2016, ils explosent avec le hit J’fais mes affaires, certifié diamant, et sortent leur premier album On s’promet, rapidement disque de platine. Depuis, les succès s’enchaînent : Dans l’arène, Le revers de la médaille, Drôle de Mentalité, Spleen et Alpha—ce dernier atteignant le double platine avec 27 000 ventes en première semaine.Leur style, fusion de rap mélodique, de sonorités trap et d’ambiances planantes, reflète à la fois une réalité brute et une sensibilité plus intime, où se mêlent doutes, ambition, solitude et loyauté. À travers des textes souvent introspectifs, ils abordent sans détour les enjeux de leur génération : les difficultés sociales, le poids des responsabilités, la réussite et ses revers.Le 27 juin dernier, ils sortent leur septième album, Terminal 7, affirmant une fois de plus leur place incontournable dans le paysage du rap francophone.Duo emblématique, Djadja & Dinaz ont su imposer leur place incontournable dans le paysage du rap francophone, depuis leurs débuts en 2014, jusqu’aux albums certifiés et aux millions de vues sur leurs clips. En 2025, le duo revient avec un nouveau projet puissant : Terminal 7, porté par le single “En vrai de vrai”.Et c’est en 2026, qu’ils seront de retour sur scène pour une tournée explosive, en France, en Suisse et en Belgique !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZENITH EUROPE STRASBOURG 1 Allée du Zénith 67201 Eckbolsheim 67