Une pièce sous influence de la Compagnie La Cohue à Vitré Vitré

Une pièce sous influence de la Compagnie La Cohue à Vitré

6 Rue de Verdun Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 20:30:00

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Une pièce sous influence de la compagnie La Cohue, mis en scène par Sophie Lebrun et Martin Legros à la salle Le Théâtre le jeudi 27 novembre à 20h30.

Dans l’esprit du feuilleton radiophonique d’antan qui s’écoutait à plusieurs, l’oreille collée au poste de radio, on retrouve le plaisir du conte et du suspens policier particulier à travers un personnage hors du commun Le Poulpe. Ce dernier nous entraîne dans les méandres politico-familiaux du côté de Dieppe où l’on suit les aventures de Gabriel Lecouvreur dans une histoire de suicidés, avec une jeune et charmante étudiante, un punk plus bête que méchant, des aristocrates véreux, des bières à chaque page, des falaises où la promenade est parfois dangereuse. Le tout adapté et découpé en 4 épisodes de 30 minutes par deux comédiens, un homme et une femme.

Durée 1h35.

Pour tous dès 13 ans.

Billetterie et plus d’informations sur vitre.bzh ou au 02 23 55 55 80

Salle le Théâtre, Centre Culturel Jacques Duhamel, 2 rue de Strasbourg, 35500 Vitré. .

6 Rue de Verdun Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 55 55 80

