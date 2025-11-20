Une pièce sous influence Théâtre La Maison du Théâtre Brest

Une pièce sous influence Théâtre

La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 19:30:00

fin : 2025-11-20 21:05:00

Date(s) :

2025-11-20

Trois ans après le décès de leur fille, Anna se laisse convaincre par son mari, Mathias, de vendre leur maison. Mais la veille de la signature, alors qu’ils reviennent du carnaval, Anna apprend à Mathias qu’elle a invité les futurs propriétaires, un jeune couple, à venir boire un verre chez eux. Commence alors une nuit de révélations entre des êtres que tout oppose. Un batteur donne le rythme en direct et accompagne les mouvements incessants des interprètes, qui se révèlent aussi drôles que touchants. Dans la langue alerte du quotidien, cette comédie dramatique se transforme, sous nos yeux, en un fascinant jeu de massacre où se mêlent humour absurde et ambiance hitchcockienne.

Informations pratiques

A partir de 15 ans.

Durée 1h35.

Proposé par la compagnie La Cohue (Normandie) .

La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 47 33 42

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Une pièce sous influence Théâtre Brest a été mis à jour le 2025-08-08 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole