UNE PIÈCE SOUS INFLUENCE THEATRE SORANO Toulouse

UNE PIÈCE SOUS INFLUENCE

THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 25 EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 20:30:00

fin : 2025-11-13 22:05:00

Date(s) :

2025-11-12

Anna, une ancienne pianiste, lutte pour garder la tête hors de l’eau après la perte tragique de sa fille. Elle et son mari, Mathias, ne s’accordent pas sur ce qu’il faut faire de leur maison.

Trois ans après le drame, Mathias parvient à la convaincre de vendre, mais la veille de la signature, Anna leur réserve une surprise elle a invité les futurs acheteurs à venir boire un verre chez eux…

Entre rires et larmes, Une pièce sous influence est une comédie dramatique qui explore avec finesse la complexité des émotions humaines, mêlant absurde, douleur et humour. 9 .

THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 32 35 contact@theatre-sorano.fr

English :

Anna, a former pianist, is struggling to keep her head above water after the tragic loss of her daughter. She and her husband, Mathias, disagree on what to do with their home.

German :

Anna, eine ehemalige Pianistin, kämpft nach dem tragischen Verlust ihrer Tochter darum, den Kopf über Wasser zu halten. Sie und ihr Mann Mathias sind sich nicht einig darüber, was sie mit ihrem Haus machen sollen.

Italiano :

Anna, ex pianista, sta lottando per mantenere la testa fuori dall’acqua dopo la tragica perdita della figlia. Lei e suo marito, Mathias, sono in disaccordo su cosa fare della loro casa.

Espanol :

Anna, antigua pianista, lucha por salir a flote tras la trágica pérdida de su hija. Ella y su marido, Mathias, no se ponen de acuerdo sobre qué hacer con su casa.

L’événement UNE PIÈCE SOUS INFLUENCE Toulouse a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE