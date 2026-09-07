Une pierre après l’autre . Isabelle Pozzi, Chapelle Saint Ange, La Gaude

Informations pratiques

Une pierre après l’autre . Isabelle Pozzi Samedi 19 septembre, 10h00 Chapelle Saint Ange Alpes-Maritimes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Une pierre après l’autre

Mémoire humaine d’un patrimoine bâti

Certains lieux ont une âme. Celle des femmes et des hommes qui les ont bâtis, habités, quittés…

Chacune d’elle est gardienne de nos histoires, de nos contes et de nos légendes.

Une mémoire sensible où se mêlent fantasmes et réalité…

Chapelle Saint Ange 06610 La Gaude La Gaude 06610 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 00 10 11 »}]

Contes sur la mémoire humaine du patrimoine bâti, dans le cade des Journées Européennes du Patrimoine conte patrimoine