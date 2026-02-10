Une place pour eux ? Vieillir avec la Trisomie 21 Cinéma Le Beaulieu Bouguenais

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-19 20:00 – 22:00

Gratuit sur inscription en ligne avant le 18 février 2026 ou par téléphone au 02 72 17 25 07. Tout public

Projection en avant-première du documentaire réalisé par Dorothée FrénotBruno, Céline et Stéphane font partie de cette nouvelle génération d’adultes porteurs de trisomie 21 dont l’espérance de vie s’est allongée grâce aux progrès de la médecine.Chronique d’une vieillesse pas comme les autres, ce film suit le quotidien de nos personnages et le combat de leurs familles pour leur trouver un lieu où ils pourront vieillir dignement. La projection sera suivie d’un moment d’échange avec la réalisatrice et l’équipe du film.

Cinéma Le Beaulieu Bourg et Croix-Jeannette Bouguenais 44340

02 40 26 96 66 http://www.cinemalebeaulieu.com/ infos@cinemalebeaulieu.com



