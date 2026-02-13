Une place pour eux ? Vieillir avec la Trisomie 21, Cinéma Le Beaulieu, Bouguenais

Une place pour eux ? Vieillir avec la Trisomie 21 Jeudi 19 février, 20h00 Cinéma Le Beaulieu Loire-Atlantique

Projection en avant-première du documentaire réalisé par Dorothée Frénot

Bruno, Céline et Stéphane font partie de cette nouvelle génération d’adultes porteurs de trisomie 21 dont l’espérance de vie s’est allongée grâce aux progrès de la médecine.

Chronique d’une vieillesse pas comme les autres, ce film suit le quotidien de nos personnages et le combat de leurs familles pour leur trouver un lieu où ils pourront vieillir dignement.

La projection sera suivie d’un moment d’échange avec la réalisatrice et l’équipe du film.

Cinéma Le Beaulieu 26 Rue de Beaulieu, Bouguenais Bouguenais 44340 Loire-Atlantique Pays de la Loire

En avant-première