Une place pour Pierrot Salle des associations la Dière Thorigné-sur-Dué

Une place pour Pierrot

Salle des associations la Dière Rue Saint-Michel Thorigné-sur-Dué Sarthe

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 20:30:00

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Une place pour Pierrot 1h39

Pierrot, 45 ans, est autiste et vit dans un foyer médicalisé. Déterminée à lui offrir une vie digne, sa sœur Camille le prend chez elle et se met en quête d’un endroit mieux adapté à sa différence. Le chemin est long mais c’est la promesse d’une nouvelle vie, au sein de laquelle chacun trouvera sa place. .

Salle des associations la Dière Rue Saint-Michel Thorigné-sur-Dué 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 05 13

