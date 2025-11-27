Une place pour Pierrot Salle des associations la Dière Thorigné-sur-Dué
Salle des associations la Dière Rue Saint-Michel Thorigné-sur-Dué Sarthe
Tarif : – – 5 EUR
Début : 2025-11-27 20:30:00
fin : 2025-11-27
2025-11-27
Pierrot, 45 ans, est autiste et vit dans un foyer médicalisé. Déterminée à lui offrir une vie digne, sa sœur Camille le prend chez elle et se met en quête d’un endroit mieux adapté à sa différence. Le chemin est long mais c’est la promesse d’une nouvelle vie, au sein de laquelle chacun trouvera sa place. .
Salle des associations la Dière Rue Saint-Michel Thorigné-sur-Dué 72160 Sarthe Pays de la Loire
