Une plante et ses usages : L’églantier et ses fruits, les cynorrhodons Ressourcerie Le Plant B Paris

Cette fois-ci, zoom sur les cynorrhodons : comment les transformer pour en faire de la purée, du jus ou de la confiture ou encore un produit pour le soin. A l’issue de l’atelier, vous connaitrez leurs bienfaits et pourrez partager des recettes à base de cynorrhodons.

L’atelier sera animé par l’association Communerbe !

Apportez des contenants en verre type pots de confiture et de quoi prendre des notes.

Vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers au sein du tiers-lieu Bercy encore !

Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI

A chaque saison ses plantes ! Un jour par mois, venez découvrir une plante que vous étudierez sous toutes ses formes. Vous les apprendrez à la transformer en produits de soin ou en un met riche en nutriments aux goûts parfois surprenants.

Le samedi 14 février 2026

de 15h00 à 17h00

payant

1 place : 20€

Public jeunes et adultes.

Ressourcerie Le Plant B 5 boulevard Poniatowski 75012 Paris

https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org



