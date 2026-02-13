Une pose sur la route, Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles, Saint-Jean-du-Gard

Une pose sur la route 20 février – 22 mars Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T14:00:00+01:00 – 2026-02-20T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-22T14:00:00+01:00 – 2026-03-22T18:00:00+01:00

19 portraits de seniors de la Résidence Soubeiran, réalisés par Claire Astruc et la jolie complicité des enfants des classes de CM1-CM2 de l’école primaire Robert Lavesque de Saint-Jean-du-Gard.

19 capsules sonores, imaginées par Seb Coupy, accompagnent ces visages. Elles s’articulent autour d’objets souvent présentés au sein de Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles, objets que les modèles ont parfois tenu entre leurs mains.

Une vidéo réalisée par Gecko Ciocca, restitue cette aventure collective.

Écoutable sur vos smartphones, penser à apporter vos casques!

Ce projet est porté par la résidence Soubeiran avec la complicité de l’école Robert Lavesque et du Musée des vallées cévenoles.

Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles 5 rue de l’Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie

Exposition sensible et intergénérationnelle présentée par l’association Yog’Arte à découvrir gratuitement dans le parc de Maison Rouge. exposition parc