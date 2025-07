Une poule pondait un petit coco Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Une poule pondait un petit coco Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement lundi 20 octobre 2025.

Une poule pondait un petit coco

Lundi 20 octobre 2025 de 10h à 10h30.

Mardi 21 octobre 2025 de 10h à 10h30 et de 11h15 à 11h45.

2 séances. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.9 – 5.9 – 6.9 EUR

Spectacle très jeune public proposé par la compagnie Pépita d’un genre « raconte tapis ». Mise en scène Lison PeytourEnfants

Installé au sol, un tapis d’éveil est le support de l’histoire Une poule sur un mur , mais le Raconte-Tapis est bien plus qu’une histoire à raconter. C’est une histoire qui joue des rimes, des sons et des couleurs. C’est une histoire à chanter, à toucher, à danser et à vivre. Il s’agit d’un univers qui prend forme et s’installe, afin d’accueillir les enfants et les adultes qui les accompagnent dans l’imaginaire poétique des mots. A la suite de la représentation les enfants et les adultes sont invités à découvrir le tapis, les personnages, le livre et les matériaux (pompons, plumes).



Les réservations pour les crèches, centres et groupes se font par téléphone ou par mail uniquement .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org

English :

A show for very young audiences by the Pépita company, in the style of « raconte tapis ». Directed by Lison Peytour

German :

Eine Aufführung für ein sehr junges Publikum, die von der Compagnie Pépita in der Art « raconte tapis » angeboten wird. Regie: Lison Peytour

Italiano :

Spettacolo per un pubblico di giovanissimi della compagnia Pépita, nello stile del « raconte tapis ». Regia di Lison Peytour

Espanol :

Espectáculo para público muy joven de la compañía Pépita, al estilo del « raconte tapis ». Dirigido por Lison Peytour

