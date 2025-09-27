Une promenade en hiver Ô Lake et Philippe Languille / Théâtre Les 3 Chênes Loiron-Ruillé
Une promenade en hiver Ô Lake et Philippe Languille / Théâtre Les 3 Chênes Loiron-Ruillé samedi 27 septembre 2025.
Une promenade en hiver Ô Lake et Philippe Languille / Théâtre Les 3 Chênes
Loiron-Ruillé Mayenne
Début : 2025-09-27 17:00:00
2025-09-27
Musique, récit
Laissez-vous transporter par ce récit mis en musique d’une journée de marche à travers les paysages enneigés de la Nouvelle-Angleterre. L’auteur et poète naturaliste Henry David Thoreau (1817 1862) y restitue avec une infinie richesse la palette de sensations que livre cette nature qui semble endormie, et qui pourtant foisonne de vie…
• Théâtre Les 3 Chênes
• Samedi 27 septembre à 17h
• Tout public dès 8 ans
• Gratuit sur réservation .
Loiron-Ruillé 53320 Mayenne Pays de la Loire
