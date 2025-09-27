Une promenade en hiver Ô Lake et Philippe Languille / Théâtre Les 3 Chênes Loiron-Ruillé

Une promenade en hiver Ô Lake et Philippe Languille / Théâtre Les 3 Chênes

Loiron-Ruillé Mayenne

Musique, récit

Laissez-vous transporter par ce récit mis en musique d’une journée de marche à travers les paysages enneigés de la Nouvelle-Angleterre. L’auteur et poète naturaliste Henry David Thoreau (1817 1862) y restitue avec une infinie richesse la palette de sensations que livre cette nature qui semble endormie, et qui pourtant foisonne de vie…

• Théâtre Les 3 Chênes

• Samedi 27 septembre à 17h

• Tout public dès 8 ans

• Gratuit sur réservation .

Loiron-Ruillé 53320 Mayenne Pays de la Loire

