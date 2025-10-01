Une recette 100% végétale à découvrir chaque jour IFIVEG Remire-Montjoly

Une recette 100% végétale à découvrir chaque jour Mercredi 1 octobre, 11h30 IFIVEG Guyane

Début : 2025-10-01T16:30:00 – 2025-10-01T17:00:00

Fin : 2025-10-01T16:30:00 – 2025-10-01T17:00:00

Les recettes seront postées chaque jour sur nos réseaux sociaux. Suivez-nous pour ne rien manquer de ces recettes 100% végétales et 100% gourmandes !

IFIVEG 36, rue de l’industrie, 97354 REMIRE-MONTJOLY Remire-Montjoly 97354 Guyane Guyane https://www.instagram.com/fruitsetlegumesdeguyane/

L’Interprofession des Filières Végétales de Guyane (IFIVEG) vous propose de découvrir chaque jour une recette 100% végétale.