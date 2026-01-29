Une recyclerie où tout est gratuit, quelle folie ! Recyclerie REVIS Liebvillers
Recyclerie REVIS 7 Route des Fontaines Liebvillers Doubs
Début : 2026-12-27 10:00:00
fin : 2026-12-27 14:00:00
2026-12-27
Venez découvrir notre projet de recyclerie associative lancée en 2016 dans un simple hangar. On vous expliquera pourquoi et comment nous avons monté ce projet. Vous pourrez aussi participer à un de nos ateliers couture à partir de récup, ou ateliers menuiserie, fabrication de menus objets à partir de chutes de bois (dont palette…)
Pas de transports publics. .
Recyclerie REVIS 7 Route des Fontaines Liebvillers 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 25 55 01 associationrevis@gmail.com
