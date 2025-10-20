Une région, une culture La Bretagne Les Andelys
Les Andelys Eure
Vous avez choisi la Bretagne ! C’est avec un grand plaisir que le Centre social des Andelys va mettre à l’honneur cette magnifique région et sa culture.
Du lundi 20 au vendredi 24 octobre, venez découvrir la Bretagne à travers de nombreuses animations fête traditionnelle, danse, cuisine, soirée jeux, joutes bretonnes, contes et légendes…
Retrouvez le programme sur www.ville-andelys.fr .
Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 75 63 centresocial@ville-andelys.fr
