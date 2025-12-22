Une renaissance industrielle sans l’international ? Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris Mardi 6 janvier 2026, 19h00 sur inscription

Une renaissance industrielle sans l’international ? Au CNAM

La situation industrielle de la France est singulière dans l’Union. Davantage que nous voisins, nous nous sommes désindustrialisés. Cela appelle à une réaction nationale, avant de confier notre destin industriel seulement à des plans européens. Pour autant, notre renaissance industrielle peut-elle se passer de l’Europe ou même des marchés internationaux ?

Une conférence donnée par Claire Charbit experte auprès de l’OCDE, Guillaume Basset ex délégué aux territoires d’industrie, haut-fonctionnaire et en présence de grands témoins : Natacha Polony essayiste et éditorialiste, Hervé Morin, président de la Région Normandie, ancien ministre de la Défense et Jérôme Coirier co-président du mouvement des ETI, PDG du groupe Poujoulat.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-06T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-06T21:00:00.000+01:00

Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris



