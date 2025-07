Une rencontre avec un berger au sommet du Baigura. Route de Louhossoa Mendionde

Une rencontre avec un berger au sommet du Baigura. Route de Louhossoa Mendionde vendredi 18 juillet 2025.

Route de Louhossoa Base de loisirs du Baigura Mendionde Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Rendez-vous à la Base de Loisirs du Baigura à 9h30

Ascension en train jusqu’au sommet du Baigura 897m.

10h00 accueil par un berger qui présente le massif et son métier.

11h30 clôture de la prestation par une verre de l’amitié et une dégustation de fromage.

Puis au choix descente à pied par le sentier découverte ou pique-nique au sommet et descente par le train de 13h30 en haut.

Possibilité de prendre son pique-nique pour ensuite continuer de profiter de la montagne. .

+33 5 59 37 69 05

