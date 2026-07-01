Une rencontre avec un berger au sommet du Baigura. Route de Louhossoa Mendionde
vendredi 10 juillet 2026 · Route de Louhossoa · Mendionde
Informations pratiques
Mendionde
Une rencontre avec un berger au sommet du Baigura.
Route de Louhossoa Base de loisirs du Baigura Mendionde Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Rendez-vous à la Base de Loisirs du Baigura à 9h30
Ascension en train jusqu’au sommet du Baigura 897m.
10h00 accueil par un berger qui présente le massif et son métier.
11h30 clôture de la prestation par une verre de l’amitié et une dégustation de fromage.
Puis au choix descente à pied par le sentier découverte ou pique-nique au sommet et descente par le train de 13h30 en haut.
Possibilité de prendre son pique-nique pour ensuite continuer de profiter de la montagne. .
Route de Louhossoa Base de loisirs du Baigura Mendionde 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 69 05
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English : Une rencontre avec un berger au sommet du Baigura.
L’événement Une rencontre avec un berger au sommet du Baigura. Mendionde a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque
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