Une rencontre de folie avec Pierre Bergounioux Bfm centre-ville / Auditorium Clancier Limoges

Une rencontre de folie avec Pierre Bergounioux Bfm centre-ville / Auditorium Clancier Limoges vendredi 3 octobre 2025.

Une rencontre de folie avec Pierre Bergounioux Vendredi 3 octobre, 17h00 Bfm centre-ville / Auditorium Clancier Haute-Vienne

Accès libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T17:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-03T17:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

L’ARAL et la Bfm invitent des écrivains renommés en vue de mettre en lumière les aspects les plus significatifs de leur œuvre. À travers une table ronde, des échanges avec l’auditoire et une séance de dédicaces, ces manifestations culturelles ont pour but d’enrichir la rencontre d’un écrivain majeur et de ses lecteurs.

L’œuvre de ce grand écrivain limousin est un bel exemple d’une littérature enracinée sans être régionaliste. La double appartenance au terroir (Corrèze et Lot) détermine le miroir où l’écrivain interroge son origine et sa fin. La conscience de l’espace est intimement liée chez lui à la conscience du temps. L’œuvre est foisonnante, faite de livres brefs, ciselés, entre autobiographie, fiction, récits poétiques et essais. Avec une grande cohérence et obstination, Pierre Bergounioux s’attache à démêler les fils d’une existence, en remontant souvent aux traits de caractères légués par les ancêtres et en particulier les ancêtres terriens. La terre corrézienne comme on le voit dans son grand roman « Miette » est avant tout une marâtre. Il faut souligner la qualité d’une écriture exigeante et renouant avec le monde rural qui a découvert la possibilité de faire littérature de son mode familier par des chemins différents du rapport au terroir.

Citons quelques titres : Le matin des origines (1992), Miette (1995), La ligne (1997), L’empreinte (1997), B-17G (2001), Les Forges de Syam (2001), Le premier mot (2001), Un peu de bleu dans le paysage (2001), La fin du monde en avançant (2006), Une chambre en Hollande (2009), Géologies (2013), La notice (2016). Les éditions Verdier viennent de rééditer en poche le très beau texte Le matin des origines.

Bfm centre-ville / Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://lesamisdulimousin.e-monsite.com/ »}]

Biblis en folie 2025

©Matsas-Leextra via Leemage