Une rencontre entre mémoire et horlogerie Carentan-les-Marais

D Day Experience Carentan-les-Marais Manche
Début : 2025-11-25
fin : 2025-11-25
2025-11-25
D-Day Experience accueille la maison horlogère Col&McArthur pour un événement exceptionnel.
Certaines histoires ne se lisent pas seulement dans les livres elles se portent à même le poignet. D-Day Experience recevra la maison horlogère belge Col&McArthur pour présenter sa collection Normandie 1944, une montre commémorative rendant hommage aux soldats alliés du Débarquement. .
D Day Experience Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie
