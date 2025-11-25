Une rencontre entre mémoire et horlogerie Carentan-les-Marais

Une rencontre entre mémoire et horlogerie

D Day Experience Carentan-les-Marais Manche

D-Day Experience accueille la maison horlogère Col&McArthur pour un événement exceptionnel.

Certaines histoires ne se lisent pas seulement dans les livres elles se portent à même le poignet. D-Day Experience recevra la maison horlogère belge Col&McArthur pour présenter sa collection Normandie 1944, une montre commémorative rendant hommage aux soldats alliés du Débarquement. .

D Day Experience Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie

