Une rencontre sur l’ignorance, l’inconnu et la création en démocratie Théâtre de la Concorde Paris

Animée par Ana Semedo, et organisée par Mines Paris – PSL, cette table ronde réunit chercheur·euses, enseignant·es et professionnel·les de la conception pour interroger les formes contemporaines de l’ignorance et de l’inconnu dans nos sociétés.

Loin d’opposer savoir éclairé et ignorance, la discussion s’appuie sur des travaux issus de la recherche scientifique et de la pratique du design pour montrer que de nombreuses activités humaines agissent précisément dans l’inconnu. Recherche fondamentale, création artistique, ingénierie, enseignement ou conception collective s’élaborent souvent à partir de connaissances partielles, d’hypothèses en construction et d’imaginaires explorés collectivement.

Les récentes avancées scientifiques permettent de mieux caractériser ce qu’est « penser dans l’inconnu ». On peut désormais en fournir une définition formelle, en étudier les propriétés et la structure – permettant d’étendre la notion de « vérité » ou de « connu », et montrer qu’il existe des mécanismes cognitifs spécifiques aux raisonnements dans l’inconnu.

Les échanges mobiliseront plusieurs disciplines : mathématiques, sciences cognitives, psychologie de la créativité, sciences de gestion et sciences de la conception, afin de comprendre comment les individus et les collectifs explorent l’inconnu, avec quels biais, quels outils et quelles formes d’organisation. Ces travaux ouvrent donc des pistes pour dépasser le dilemme entre une vie démocratique qui ferait l’hypothèse d’une décision éclairée par une expertise omnisciente ou d’une décision se satisfaisant d’un sens commun que l’on sait être limité et fragile. Il s’agira aussi d’interroger les tensions propres à ces nouvelles capacités d’exploration, entre ouverture démocratique, risques liés à l’inconnu, asymétries de pouvoir et tentations technocratiques.

En croisant recherche académique, pratiques professionnelles et réflexion citoyenne, cette rencontre s’inscrit dans le projet du Théâtre de la Concorde de faire dialoguer les savoirs scientifiques avec le débat public, pour penser collectivement comment nos sociétés peuvent apprendre, décider et inventer dans l’incertitude.

Avec :

Anne Asensio , Vice-présidente Design Experience, Dassault Systèmes

Olivia Caramello, Professeure associée, Université de l'Insubrie (Côme), mathématiques

Mathieu Cassotti, Professeur, Université Paris Cité, psychologie du développement et de la créativité

Pascal Le Masson, Professeur, Mines Paris – PSL, gestion et sciences de la conception

Chipten Valibhay, Enseignant-chercheur, Mines Paris – PSL, gestion et sciences de la conception

Animation Ana Semedo

En partenariat avec le Bauhaus des Transitions – Mines Paris PSL, chaire d’enseignement et de recherche.

À l’heure où l’ignorance est souvent réduite à un déficit à combler ou à une menace à combattre, cette rencontre au Théâtre de la Concorde, en partenariat avec l’École des Mines Paris – PSL, propose d’en faire un objet de réflexion scientifique, politique et créative. Comment penser l’inconnu comme une condition active de l’action démocratique ?

Le mardi 17 février 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

