Une rivière, des artistes Immersion dans Pellicule de Sauvagerie Altkirch

Une rivière, des artistes Immersion dans Pellicule de Sauvagerie

18 rue du Château Altkirch Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-09-19 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-19

L’exposition Pellicule de Sauvagerie rassemble six artistes internationaux qui interrogent notre lien au vivant à travers la rivière Ill.

L’exposition Pellicule de Sauvagerie rassemble six artistes internationaux qui interrogent notre lien au vivant à travers la rivière Ill. De la source aux méandres cachés, ils explorent les mémoires enfouies, les paysages traversés, les objets transformés par l’eau ou les gestes ancestraux du territoire.

Ces visites du finissage vous invitent à découvrir installations, textiles, objets ou vidéos, porteurs d’histoires et de visions sensibles. L’exposition reçoit le soutien de la Danish Arts Foundation et de Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture. .

18 rue du Château Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 82 59

English :

The Pellicule de Sauvagerie exhibition brings together six international artists to explore our relationship with the living world through the lens of the River Ill.

German :

Die Ausstellung Pellicule de Sauvagerie versammelt sechs internationale Künstler, die anhand des Flusses Ill unsere Verbindung zum Lebendigen hinterfragen.

Italiano :

La mostra Pellicule de Sauvagerie riunisce sei artisti internazionali per esplorare il nostro rapporto con il mondo vivente attraverso la lente del fiume Ill.

Espanol :

La exposición Pellicule de Sauvagerie reúne a seis artistas internacionales que exploran nuestra relación con el mundo vivo a través de la lente del río Ill.

