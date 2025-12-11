Une Roberta débarque à Brest La Comédie du Finistère Brest

Une Roberta débarque à Brest

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2026-01-21 20:00:00

fin : 2026-01-21 21:15:00

2026-01-21

L’Italie et la France sont des pays très proches mais qui, étonnamment, se connaissent assez mal.

Si Français et Italiens s’alliaient, ils seraient les rois de la mode, de la cuisine, de l’art de vivre… Bref les rois du monde ! Mais un sujet rend encore ces voisins parfaitement irréconciliables le foot !

Roberta vous dit tout sur les Italiens, les ports, la drague, le vocabulaire… D’un coup les subtilités françaises, de l’autre le tempérament volcanique transalpin. Un regard authentique qui fourmille d’anecdotes savoureuses et qui permet d’en apprendre plus sur les deux pays.

Spectacle en français avec accent italien !

Le saviez-vous ?

Plus de 100 représentations dans 7 pays (France, Italie, Belgique, CH, LU, Tunisie et Sénégal). Chaque représentation est unique, avec une partie personnalisée, dédiée à la ville où le spectacle se joue.

Informations pratiques

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

