UNE ROBERTA DEBARQUE A BREST – COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest

UNE ROBERTA DEBARQUE A BREST Début : 2026-01-21 à 20:00. Tarif : – euros.

L’Italie et la France sont des pays très proches mais qui, étonnamment, se connaissent assez mal. Si Français et Italiens s’alliaient, ils seraient les rois de la mode, de la cuisine, de l’art de vivre… Bref les rois du monde ! Mais un sujet rend encore ces voisins parfaitement irréconciliables : le foot ! Roberta vous dit tout sur les Italiens, les ports, la drague, le vocabulaire… D’un coup les subtilités françaises, de l’autre le tempérament volcanique transalpin. Un regard authentique qui fourmille d’anecdotes savoureuses et qui permet d’en apprendre plus sur les deux pays. Spectacle en français avec accent italien !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS 25 RUE DE PONTANIOU 29200 Brest 29