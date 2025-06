Une rose au sommet – Parking Les Estables 20 juin 2025 10:15

Haute-Loire

Une rose au sommet
Les Estables
Haute-Loire

Vendredi 2025-06-20 10:15:00

2025-06-20

Avec votre plus belle tenue rose, accompagnez le défi dune équipe de femmes courageuses: atteindre le sommet du Mézenc !

Rendez-vous au parking de la maison forestière pour le départ commun.

Organisé par l’hôpital Emile Roux et la Ligue contre le cancer

Parking Maison forestière

Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

English :

Wear your prettiest pink outfit and join a team of courageous women in their challenge to reach the summit of the Mézenc!

Meet at the Maison Forestière parking lot for a joint start.

Organized by Emile Roux Hospital and the Ligue contre le cancer

German :

In Ihrem schönsten rosa Outfit begleiten Sie ein Team von mutigen Frauen bei der Herausforderung, den Gipfel des Mézenc zu erreichen!

Treffpunkt für den gemeinsamen Start ist der Parkplatz des Forsthauses.

Organisiert vom Krankenhaus Emile Roux und der Krebsliga

Italiano :

Indossate il vostro vestito rosa più bello e unitevi a una squadra di donne coraggiose nella loro sfida per raggiungere la vetta del Mézenc!

Ritrovo al parcheggio della Maison Forestière per la partenza comune.

Organizzata dall’Ospedale Emile Roux e dalla Ligue contre le cancer

Espanol :

Ponte tu atuendo rosa más bonito y únete a un equipo de valientes mujeres en su desafío por alcanzar la cima del Mézenc

Cita en el aparcamiento de la Maison Forestière para la salida conjunta.

Organizado por el Hospital Emile Roux y la Ligue contre le cancer

