Une rose un espoir

7 place du pont Saint-Just-Saint-Rambert Loire

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

2026-04-25

L’association Une rose un espoir composée de motards propose des roses en échanges d’un don (minimum 2€ pour une rose).La somme récoltée est remise à La Ligue contre le cancer comité Loire.

Passage par 23 communes de la Loire.

7 place du pont Saint-Just-Saint-Rambert 42170 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 67 56 20 une.rose.un.espoir.forez@gmail.com

English :

The association Une rose un espoir, made up of motorcyclists, is offering roses in exchange for a donation (minimum 2? for a rose), with the proceeds going to La Ligue contre le cancer comité Loire.

Passage through 23 communes in the Loire.

L’événement Une rose un espoir Saint-Just-Saint-Rambert a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme Loire Forez