Une ruse de Pierrette Auditorium du conservatoire Nadia et Lili Boulanger, Noisy-le-Sec

Journées du Matrimoine 2025 – Une ruse de Pierrette Vendredi 19 septembre, 19h30 Auditorium du conservatoire Nadia et Lili Boulanger, Seine-Saint-Denis

Une Ruse de Pierrette de la compositrice belge Eva Dell’Acqua (1856 – 1930), est un opéra comique drôle, court et virevoltant qui raconte l’histoire d’amour semée d’embûches de Pierrette et Pierrot. Entre manigances et déclarations d’amour larmoyantes, Pierrette parviendra-t-elle à obtenir la main de Pierrot ?

