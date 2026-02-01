Une Saint Valentin à la Maison Chanzy Maison Chanzy Puligny-Montrachet

Une Saint Valentin à la Maison Chanzy

Maison Chanzy 1 rue du pot de fer Puligny-Montrachet Côte-d’Or

Tarif : 95 – 95 – 95 EUR

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-15 22:00:00

2026-02-14

Le restaurant éphémère réouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion de la Saint Valentin.

Venez vivre un moment unique au cœur du village de Puligny-Montrachet, dans notre caveau vouté datant du 16e siècle.

Un instant intimiste, romantique et riche de surprises. .

+33 3 80 21 78 73 maison.chanzy.puligny@gmail.com

