Une Saint Valentin à la Maison Chanzy Maison Chanzy Puligny-Montrachet samedi 14 février 2026.
Maison Chanzy 1 rue du pot de fer Puligny-Montrachet Côte-d’Or
Tarif : 95 – 95 – 95 EUR
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-15 22:00:00
2026-02-14
Le restaurant éphémère réouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion de la Saint Valentin.
Venez vivre un moment unique au cœur du village de Puligny-Montrachet, dans notre caveau vouté datant du 16e siècle.
Un instant intimiste, romantique et riche de surprises. .
Maison Chanzy 1 rue du pot de fer Puligny-Montrachet 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 21 78 73 maison.chanzy.puligny@gmail.com
