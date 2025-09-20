Une salorge comme écrin ! Musée des marais salants Batz-sur-Mer

Une salorge comme écrin ! Samedi 20 septembre, 11h00 Musée des marais salants Loire-Atlantique

Gratuit

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Samedi 20 septembre : 11h / 15h / 17h

Visite flash animée par une médiatrice (durée 30 min)

Du stockage du sel à aujourd’hui la conservation du patrimoine, focus sur l’évolution d’un bâtiment salicole devenu Musée des Marais Salants.

Musée des marais salants Place Adèle Pichon, 44740 Batz-sur-Mer, France Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240238279 https://www.museedesmaraissalants.fr/accueil Exposition permanente de 1.500 objets, documents, maquettes et films pour vous faire partager la vie des paludiers au XIXe siècle. L’histoire du sel et 2000 ans d’aventure humaine et technique. Comprendre le fonctionnement des salines et le travail du paludier par des jeux pour petits et grands. Le parking du musée se trouve Rue de la Gare – Place des Grandes Salorges. En bus : Ligne 5 : Le Croisic > Guérande – Arrêt Centre (Place du Garnal et La Poste). Ligne 6 : Le Croisic > La Baule – Arrêt Petit Bois. En train : Ligne TER 01.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Musée des marais salants