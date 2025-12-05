UNE SCHUBERTIADE – ESPACE SAINT EXUPERY – Salle Jean COCTEAU Franconville La Garenne

UNE SCHUBERTIADE – ESPACE SAINT EXUPERY – Salle Jean COCTEAU Franconville La Garenne vendredi 5 décembre 2025.

UNE SCHUBERTIADE Début : 2025-12-05 à 21:00. Tarif : – euros.

MAIRIE DE FRANCONVILLE PRÉSENTE : UNE SCHUBERTIADEUNE SCHUBERTIADEVENDREDI 5 DECEMBRE 21HMusique classiqueFondé en 2018, l’ensemble A. Storni est constitué autour de deux musiciennes issues du Conservatoire national supérieur de musique de Paris et du Sud de la France, ayant chacune un parcours jalonné de projets originaux qui ont nourri leur amour du répertoire chambriste et enrichi leur vision de la scène. Elles s’entourent de musiciens passionnés et passionnants pour proposer des formes chambristes. Ce terreau commun a tout naturellement orienté leur première création de l’ensemble vers Franz Schubert. Avec ses 600 Lieder et ses chefs d’oeuvre de musique de chambre, elles ont imaginé leur première Schubertiade, comme une fête conviviale entre amis autour de cet artiste. Au programme de cette soirée, le trio formé par Sarah Margaine (piano), Marie Salvat (violon) et Marie Thérèse Grisenti (violoncelle) interprétera le Trio Opus 100, la Sonate Arpeggione, le Lied de Franz Schubert et d’autres surprises au gré de l’humeur…A PARTIR DE 8 ANSDURÉE 1H15Ensemble A. Storni – Cie Ces gens-làPiano : Sarah MargaineViolon : Marie SalvatVioloncelle : Marie Thérèse Grisenti

ESPACE SAINT EXUPERY – Salle Jean COCTEAU 32 Bis, Rue de la Station 95130 Franconville La Garenne 95