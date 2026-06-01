Une semaine au fil de l’Auvézère descente en canoës place du foirail Cubjac-Auvézère-Val d’Ans dimanche 21 juin 2026.

Cubjac-Auvézère-Val d’Ans

Une semaine au fil de l’Auvézère descente en canoës

place du foirail Foirail Cubjac-Auvézère-Val d’Ans Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Navigation en canoës commentée de 2h, dans le cadre d’Une semaine au fil de l’Auvézère sur inscription. Arrivée à 17h à Cubjac, stand tout l’après-midi.

Navigation en canoës commentée de 2h, dans le cadre d’Une semaine au fil de l’Auvézère sur inscription. Arrivée à 17h à Cubjac, stand tout l’après-midi. .

place du foirail Foirail Cubjac-Auvézère-Val d’Ans 24640 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 48 99 96

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English : Une semaine au fil de l’Auvézère descente en canoës

2-hour guided canoe tour as part of A Week Along the Auvèze —registration required. Arrival at 5:00 p.m. in Cubjac; booth open all afternoon.

L’événement Une semaine au fil de l’Auvézère descente en canoës Cubjac-Auvézère-Val d’Ans a été mis à jour le 2026-06-12 par Isle-Auvézère