Une semaine autour de « Sacré Guillaume » Salle de l’Orée du Bois Cormelles-le-Royal mercredi 1 octobre 2025.
Salle de l’Orée du Bois 21 Rue Clos du Pavillon Cormelles-le-Royal Calvados
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-01
fin : 2025-10-04
2025-10-01
Un projet réalisé par la ville de Cormelles-le-Royal.
La commune de Cormelles-le-Royal accueille des ateliers d’écriture autour du spectacle Sacré Guillaume de la compagnie Hardie, avant une représentation en plein air.
Le spectacle aura lieu le 4 octobre à 15h à la place des Drakkars à Cormelles-le-Royal.
Plus d’infos à venir cormellesleroyal.fr .
Salle de l’Orée du Bois 21 Rue Clos du Pavillon Cormelles-le-Royal 14123 Calvados Normandie +33 2 31 52 12 29
A project carried out by the town of Cormelles-le-Royal.
Ein von der Stadt Cormelles-le-Royal durchgeführtes Projekt.
Un progetto realizzato dalla città di Cormelles-le-Royal.
Un proyecto realizado por la ciudad de Cormelles-le-Royal.
