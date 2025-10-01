Une semaine autour de « Sacré Guillaume » Salle de l’Orée du Bois Cormelles-le-Royal

Salle de l’Orée du Bois 21 Rue Clos du Pavillon Cormelles-le-Royal Calvados

Un projet réalisé par la ville de Cormelles-le-Royal.

La commune de Cormelles-le-Royal accueille des ateliers d’écriture autour du spectacle Sacré Guillaume de la compagnie Hardie, avant une représentation en plein air.

Le spectacle aura lieu le 4 octobre à 15h à la place des Drakkars à Cormelles-le-Royal.

Plus d’infos à venir cormellesleroyal.fr .

