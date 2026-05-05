Une semaine, des jeux !, Médiathèque Le jardin de Lecture, Saint-Aignan-Grandlieu
Une semaine, des jeux !, Médiathèque Le jardin de Lecture, Saint-Aignan-Grandlieu samedi 9 mai 2026.
Une semaine, des jeux ! 9 – 16 mai Médiathèque Le jardin de Lecture Loire-Atlantique
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:30:00+02:00
Fin : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00
Du 09 au 16 mai, la médiathèque Le Jardin de Lecture de Saint-Aignan de Grand Lieu, en partenariat avec « Sur la route du jeu » de Sainte-Pazanne,se transforme en terrain de jeux pour vous faire découvrir des jeux de société et grands jeux d’adresse en bois.
Shuffle Puck, Pont de singe, Slaloom, Fingabol, Double chinois, Weykick Arena , Passe Trappe… En solo, à deux, en famille ou entre amis, venez profiter de ce moment privilégié de détente et de jeu !
En accès libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Gratuit et tout public
Horaires d’ouverture :
- Mardi : 16h – 18h
- Mercredi : 10h – 18h
- Vendredi : 16h – 18h
- Samedi : 10h – 12h30 / 14h – 17h
Médiathèque Le jardin de Lecture 39 Rue des Frères Rousseau, Saint-Aignan de Grand Lieu Saint-Aignan-Grandlieu 44860 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Une semaine dédiée aux jeux de société et grands jeux en bois
Saint-Aignan de Grand Lieu