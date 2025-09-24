Une semaine « Jeunes Talents » à Lion sur mer Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer

Semaine « Jeunes Talents » à Lion-sur-Mer exposition de huit jeunes artistes, deux ateliers cyanotype, un concert et un atelier d’écriture animés par la rappeuse Yelsha.

Exposition huit jeunes artistes lionnais présentent leurs œuvres à la Galerie d’art.

Ateliers cyanotype deux séances pour découvrir cette technique photographique.

Concert performance de la rappeuse Yelsha.

Atelier d’écriture animé par Yelsha. .

Place du 18 juin 1940 Espace Trianon Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 6 46 48 49 05 cigales14@yahoo.fr

English : Une semaine « Jeunes Talents » à Lion sur mer

Jeunes Talents » week at Lion-sur-Mer: exhibition of eight young artists, two cyanotype workshops, a concert and a writing workshop led by rapper Yelsha.

German : Une semaine « Jeunes Talents » à Lion sur mer

Woche « Junge Talente » in Lion-sur-Mer: Ausstellung von acht jungen Künstlern, zwei Cyanotypie-Workshops, ein Konzert und ein Schreibworkshop, der von der Rapperin Yelsha geleitet wird.

Italiano :

Settimana dei giovani talenti » a Lion-sur-Mer: una mostra di otto giovani artisti, due laboratori di cianotipia, un concerto e un laboratorio di scrittura condotto dal rapper Yelsha.

Espanol :

Semana de los jóvenes talentos en Lion-sur-Mer: exposición de ocho jóvenes artistas, dos talleres de cianotipia, un concierto y un taller de escritura dirigido por el rapero Yelsha.

