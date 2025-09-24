Une semaine « Jeunes Talents » à Lion sur mer Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer
Une semaine « Jeunes Talents » à Lion sur mer Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer mercredi 24 septembre 2025.
Une semaine « Jeunes Talents » à Lion sur mer
Place du 18 juin 1940 Espace Trianon Lion-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-24
fin : 2025-10-02
Date(s) :
2025-09-24
Semaine « Jeunes Talents » à Lion-sur-Mer exposition de huit jeunes artistes, deux ateliers cyanotype, un concert et un atelier d’écriture animés par la rappeuse Yelsha.
Semaine « Jeunes Talents » à Lion-sur-Mer
Exposition huit jeunes artistes lionnais présentent leurs œuvres à la Galerie d’art.
Ateliers cyanotype deux séances pour découvrir cette technique photographique.
Concert performance de la rappeuse Yelsha.
Atelier d’écriture animé par Yelsha. .
Place du 18 juin 1940 Espace Trianon Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 6 46 48 49 05 cigales14@yahoo.fr
English : Une semaine « Jeunes Talents » à Lion sur mer
Jeunes Talents » week at Lion-sur-Mer: exhibition of eight young artists, two cyanotype workshops, a concert and a writing workshop led by rapper Yelsha.
German : Une semaine « Jeunes Talents » à Lion sur mer
Woche « Junge Talente » in Lion-sur-Mer: Ausstellung von acht jungen Künstlern, zwei Cyanotypie-Workshops, ein Konzert und ein Schreibworkshop, der von der Rapperin Yelsha geleitet wird.
Italiano :
Settimana dei giovani talenti » a Lion-sur-Mer: una mostra di otto giovani artisti, due laboratori di cianotipia, un concerto e un laboratorio di scrittura condotto dal rapper Yelsha.
Espanol :
Semana de los jóvenes talentos en Lion-sur-Mer: exposición de ocho jóvenes artistas, dos talleres de cianotipia, un concierto y un taller de escritura dirigido por el rapero Yelsha.
L’événement Une semaine « Jeunes Talents » à Lion sur mer Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Caen la Mer