UNE SEMAINE PAS PLUS 3T D’A COTE Toulouse

UNE SEMAINE PAS PLUS Début : 2026-03-07 à 21:00. Tarif : – euros.

Une comédie à 3 personnages de Clément Michel. Mise en scène Gérard Pinter. L’histoire:Paul fait croire à sa fiancée que son meilleur ami Martin vient de perdre sa mère et que, de ce fait, il va venir s’installer quelque temps chez eux. En réalité, il espère que cette cohabitation fera exploser leur couple… Martin, pris au piège, accepte mais ce sera Une semaine pas plus ! Un ménage à 3 explosif entre mensonges, coups bas et autres petits plaisirs !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

3T D’A COTE 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31