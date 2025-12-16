Une semaine pour découvrir le théâtre L’angerie Arles

Une semaine pour découvrir le théâtre

Du lundi 16 au vendredi 20 février 2026 de 10h à 15h30.

Du lundi 13 au vendredi 17 avril 2026 de 10h à 15h30. L’angerie 38 rue Genive Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 160 – 160 – 160 EUR

Stage destinés aux 6-11 ans, pour découvrir le théâtre tout en s’amusant ! Chaque première semaine de vacances.

Chaque première semaine des vacances, les enfants pourront découvrir une série d’activités ludiques création de personnages, improvisation, expression orale, mime et temps de relaxation.



Le stage se déroule dans une atmosphère bienveillante et dynamique, attentive au rythme et aux besoins de chacun, et encourage la création collective.



En fin de semaine, les enfants présenteront le fruit de leur travail lors d’un petit spectacle.



Une pause déjeuner est prévue sur place (repas à prévoir, tiré du sac).



Effectif 10 enfants maximum. Le stage est maintenu à partir de 5 inscrits.

Infos et inscriptions renseignements par téléphone. .

L’angerie 38 rue Genive Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur langeriearles@gmail.com

English :

Workshop for 6-11 year-olds, to discover theater while having fun! Every first week of vacation.

