Une soirée 2 concerts Flaujac-Poujols

Une soirée 2 concerts

Route de Hautesserre Flaujac-Poujols Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : 2026-02-07 19:00:00

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Une soirée musicale conviviale est proposée à la salle des fêtes de Flaujac-Poujols avec deux concerts au programme. La pianiste et chanteuse Kate-Lyne ouvre la soirée avec un univers sensible et intimiste, suivie par le groupe de rock Chlorockqueen pour un second concert plus énergique. Une restauration rapide (5€) et une buvette sont prévues sur place. L’entrée se fait au chapeau.

Route de Hautesserre Flaujac-Poujols 46090 Lot Occitanie

English :

A convivial musical evening is proposed at the Salle des Fêtes in Flaujac-Poujols with two concerts on the program

