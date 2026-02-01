Une soirée 2 concerts Flaujac-Poujols
Une soirée 2 concerts Flaujac-Poujols samedi 7 février 2026.
Une soirée 2 concerts
Route de Hautesserre Flaujac-Poujols Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Une soirée musicale conviviale est proposée à la salle des fêtes de Flaujac-Poujols avec deux concerts au programme
Une soirée musicale conviviale est proposée à la salle des fêtes de Flaujac-Poujols avec deux concerts au programme. La pianiste et chanteuse Kate-Lyne ouvre la soirée avec un univers sensible et intimiste, suivie par le groupe de rock Chlorockqueen pour un second concert plus énergique. Une restauration rapide (5€) et une buvette sont prévues sur place. L’entrée se fait au chapeau.
.
Route de Hautesserre Flaujac-Poujols 46090 Lot Occitanie +33 5 65 35 70 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A convivial musical evening is proposed at the Salle des Fêtes in Flaujac-Poujols with two concerts on the program
L’événement Une soirée 2 concerts Flaujac-Poujols a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Cahors Vallée du Lot