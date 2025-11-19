UNE SOIREE, 3 CONCERTS – LE SOLO – PARIS Paris

UNE SOIREE, 3 CONCERTS Début : 2025-12-15 à 20:30. Tarif : – euros.

UNE SOIRÉE, 3 CONCERTSSkal : SKAL, est un pianiste et auteur originaire de Chambéry. Artiste complet, multi-instrumentiste, auteur et chanteur, aussi à l’aise dans la composition que l’improvisation, il défend depuis plusieurs années ses propres projets et albums de compositions.Entre les jeux d’enfants, la gravité et l’empathie se tisse un univers suspendu, au bord du temps, où les textes et le piano se confondent.Lucie Valentine :Tout droit venue de la nouvelle scène belge pop francophone, Lucie Valentine chante sa vérité à cœur ouvert sur des mélodies colorées. Du chaos à la lumière, il était une fois minuit moins toi . Un récit qu’elle partage en chansons et en toute intimité, derrière son piano, en duo avec Jean Chapelle, son guitariste. L’essentiel pour donner vie avec humour et tendresse à ses histoires à la fois intimes et universelles qui prennent racine dans les profondeurs de l’être et les humeurs du monde. En préparation d’un nouvel EP, l’auteure-compositrice-interprète n’a pas fini de nous surprendre.Maïté Merlin : Entre puissance et fragilité, Maïté Merlin fait vibrer des hymnes à la liberté et à l’amour. Poétesse au verbe affûté, elle transforme ses émotions en uppercuts poétiques. Sur scène, sa voix puissante et habitée impose le silence, bouleverse et captive. Inspirée par le rock et la chanson française, elle fait résonner sa vérité avec ses nouveaux singles Murmure-moi, Pas le temps et Le virtuel, c’est mortel. Pour ce concert au Solo, elle s’accompagnera solo à la guitare et peut être même au piano…

LE SOLO – PARIS 138 BOULEVARD RICHARD LENOIR 75011 Paris 75